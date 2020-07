Umbria, movida a Gubbio: controlli e scattano venti multe

21 luglio 2020 a

Multe e controlli da parte della polizia locale di Gubbio che ultimamente si è dotata di una nuova auto dotata di defibrillatore. Durante il week end la comandante Elisa Floridi ha intensificato i servizi di controllo e prevenzione mirati. Con l’intento di “regolare” la “febbre del sabato sera” le pattuglie hanno controllato alcuni esercizi commerciali e i luoghi maggiormente frequentati verificando il rispetto del distanziamento sociale e l’uso della mascherina ove fosse stato necessario. Nel corso dei pattugliamenti sono state elevate 20 contravvenzioni per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia in via Mazzatinti e nella zona di Piazza Quaranta Martiri.