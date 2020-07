Gubbio, il macchinario aggancia i cavi elettrici sotto l'asfalto: operaio salvato dai vigili del fuoco

13 luglio 2020 a

La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta intorno alle 7.30 di oggi, lunedì 13 luglio, lungo la ss 219 a Branca, nei pressi dell'innesto della ss318, per un soccorso persona. Si trattava del macchinario che gratta l'asfalto, durante i lavori ha agganciato dei cavi elettrici posti sotto l'asfalto che stavano rimuovendo, tutto il macchinario è andato sotto tensione, l'operatore del mezzo fortunatamente non ha riportato danni, è rimasto sul seggiolino e non ha toccato le parti metalliche del macchinario. La squadra ha creato una passerella isolata, usando alcuni pezzi della scala italiana (è di legno) e operando con i dispositivi di protezione dielettrici a disposizione, hanno fatto scendere in sicurezza l'operaio.