Umbria, Lavori sulla variante a Gubbio: disagi per gli automobilisti

I percorsi alternativi non sono dei più agevoli

10 luglio 2020 a

a

a

Sono stati segnalati alcuni disagi per gli automobilisti e soprattutto per gli autisti di mezzi pesanti costretti a seguire percorsi alternativi (passando anche nella zona della viabilità dell’ospedale di Branca) per superare il tratto interrotto della variante della Pian d’Assino dove operai e mezzi sono al lavoro da lunedì per effettuare un profondo risanamento della pavimentazione. L’investimento complessivo è di 13 milioni. L'intervento consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona. I lavori, che dovrebbero terminare entro il 15 agosto, riguardano lo svincolo Branca/Ospedale e l’innesto sulla statale 318 di Valfabbrica (svincolo Gubbio/Fano della direttrice Perugia-Ancona), comprese le rampe