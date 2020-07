Umbria, a Gubbio auto contro moto: ferito vigile urbano in pensione

Ancora un incidente lungo la Pian D'Assino

Ex vigile urbano da poco in pensione, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto condotta da un 57enne di Gubbio, lungo la statale 219 Pian D’Assino mentre stava arrivando in moto a Zangolo, poco prima di Mocaiana, è ricoverato nel reparto ortopedia dell’ospedale di Branca con ferite multiple a una gamba e a una spalla e un trauma facciale. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Chiara la dinamica del sinistro: l’auto che proveniva dalla parte opposta ha effettuato una svolta a sinistra tagliando la strada al motociclista. Sul posto immediato l’intervento della pattuglia della polizia locale al comando del capitano Pannacci.