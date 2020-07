Umbria, bici elettriche alla polizia municipale di Gubbio

I vigili urbani potranno effettuare nuovi servizi di controlli

Da sabato 4 luglio la polizia municipale di Gubbio andrà in bicicletta. I servizi di controllo saranno facilitati con l’uso della bici elettriche che saranno in dotazione alle pattuglie. Sabato alle 12, in piazza Grande, sarà presentata là novità alla città e i vigili urbani potranno effettuare i servizi di controllo del territorio in maniera più rapida e puntuale e in forma ecosostenibile. Per la sua conformazione Gubbio è difficile da raggiungere in alcune sue parti, le biciclette elettriche saranno di grande aiuto per la polizia municipale della città dei Ceri.