Gubbio, Palio della Balestra 2020 il 14 agosto. Torna la sfida con Sansepolcro

Euro Grilli 30 giugno 2020 a

a

a

Il Palio della Balestra di Gubbio contro Sansepolcro si farà il 14 agosto nella secolare sede di Piazza Grande, dando così continuità alla sfida che si ripete almeno dal 1461. I “balistari della nobil città d’Agobio” e quelli biturgensi si sono trovati d’accordo sulla data e con la benedizione dei rispettivi presidenti, Marcello Cerbella e Gianni Bergamaschi, con l’appoggio dei Quattro Quartieri Eugubini (che non disputeranno il loro Palio), dell’Associazione Maggio Eugubino e delle due amministrazioni comunali sono pronti a scagliare le verette della sfida. “Il tutto sarà possibile - ha tenuto a precisare Cerbella - se avremo l’autorizzazione della Prefettura che dovrà dare il proprio assenso dopo aver valutato il piano sicurezza firmato dall’ingegner Matteo Costantini”, lo stesso che a suo tempo ha realizzato quello di “safety e security” che due anni fa ha consentito uno svolgimento della Festa dei Ceri il 15 maggio senza incidenti e in assoluta sicurezza. Sarà ovviamente un “Palio” sui generis e proprio per questo andrà agli archivi come un’edizione storica e (speriamo) irripetibile. Prima di tutto non ci saranno i cortei e il numero di partecipanti sarà ridotto a una ottantina di persone (40 per parte).

Ci saranno quattro banchi di tiro più distanziati tra loro al posto degli “storici” sei e in alcuni momenti (per esempio quando i due maestri d’arme andranno a spiccare il tasso) è previsto l’uso delle mascherine. In ogni momento della gara, come detto, sarà rispettato il distanziamento. Il Palio di quest’anno è stato realizzato da Giuseppe Sannipoli che usa una particolare tecnica su legno, ed è stato riprodotto su stoffa da Maria Mancini. Intanto domani riaprirà il “Balipedio”, il campo di tiro per gli allenamenti, dietro l’impianto della Funivia.

Con 144 iscritti e 54 balestrieri attivi è evidente che l’attività dovrà essere regolata da una turnazione per dare modo a tutti di riprendere confidenza con la balestra. “Anche in questo caso - ha precisato Cerbella - ci siamo dati un regolamento che prevede la presenza in simultanea di massimo dieci persone all’interno del balipedio e con turni di allenamento e di tiro non superiori alle due ore per ciascun balestriere”. “Confidiamo nel nulla osta della Prefettura per disputare il Palio - ha concluso - e fin da ora, e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale, confermiamo la nostra piena disponibilità per disputare il Palio della seconda domenica di settembre a Piazza di Berta a Sansepolcro”.