Umbria, incidente sulla Contessa: ci sono sei feriti

Incidente alle 1,15 di lunedì 29 giugno sulla strada Contessa nel comune di Gubbio. Coinvolto un solo mezzo con sei persone soccorse dai sanitari e trasportate all'ospedale di Branca per le cure del caso e, naturalmente, tutti gli accertamenti necessari. Per fortuna tutti hanno riportato ferite lievi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, personale del 118 e forze dell'ordine. Da segnalare che per interventi di pavimentazione all'interno della galleria della Contessa, nelle notti del 2 e 3 luglio dalle 22 alle 6 la strada statale 452 sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.