Umbria, a Gubbio auto precipita in una scarpata: due feriti

Incidente nelle prime ore della mattinata di sabato 27 giugno nella zona boschiva di Petazzano, nel Comune di Gubbio. Una macchina militare con a bordo due agenti della forestale, si è ribaltata più volte durante una escursione relativa ad una attività. Subito hanno chiamato i soccorsi perché le due persone sono rimaste coscienti; sono state trasportate in elisoccorso. Una donna agente carabiniere di 40 anni per un trauma cranico e trauma toracico, trasportata all'ospedale di Perugia d un uomo di circa 37 anni che è stato trasferito in autoambulanza all'ospedale di Branca. Nonostante all'evento sia stato assegnato una codice di massima gravità, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Inizialmente era stato assegnato il codice rosso in virtù del ribaltamento del mezzo e anche perché i soccorsi erano particolarmente complicati. L'arrivo dei sanitari ha permesso di verificare che le condizioni non sono gravi.