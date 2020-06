Umbria, rivoluzione nella diocesi di Gubbio: ecco i trasferimenti dei sacerdoti

Molti cambi riguardano Umbertide

22 giugno 2020 a

a

a

Don Luca Lepri, parroco di Cristo Risorto a Umbertide, da settembre torna a Gubbio dove si occuperà della pastorale diocesana e in contemporanea assolverà l'incarico di docente all'ìstituto teologico regionale di Assisi. E' il primo spostamento della diocesi di Gubbio predisposto dal vescovo Luciano Paolucci Bedini. Al suo posto nella parrocchia più popolosa della diocesi arriverà l’attuale parroco di Padule, don Gaetano Bonomi Boseggia già in passato in predicato di raggiungere Umbertide al posto di monsignor Luigi Lupini. A padule andrà don Cristoforo. Anche don Francesco Menichetti a settembre tornerà a Gubbio, in veste di parroco di Mocaina e Camporeggiano.