Umbria, a Gubbio grossa buca sull'asfalto: disagi alla viabilità

La causa da ricercare nelle radici delle piante

22 giugno 2020

Una grossa radice ha “sfondato” la copertura della rete fognaria e da lì si è creata la voragine che sta interessando Gubbio. In via Campo di Marte uomini e mezzi al lavoro per cercare di risanare la profonda buca che si è aperta domenica 21 giugno nel primo pomeriggio. È stata allargata e quindi sono iniziati i lavori per rimuovere le radici e risistemare la struttura. Notevoli i disagi alla circolazione visto che via Campo di Marte è una delle tre arterie più importanti (le altre due sono via del Teatro Romano-Via Matteotti e via Perugina) all’ingresso della città e convoglia il traffico verso piazza Quaranta Martiri dalla zona est della città.