Umbria, a Gubbio la corsa dei Ceri si farà a settembre

Novità in vista anche per il palio della balestra

21 giugno 2020 a

La Festa dei Ceri, annullata il 15 maggio per via del Coronavirus, si potrebbe fare l’11 settembre, giorno della Traslazione di Sant’Ubaldo. Di questo si è parlato nella riunione svoltasi nell’ex refettorio della biblioteca Sperelliana e a cui hanno partecipato una quindicina di persone. Ma la strada sarà eventualmente percorribile soltanto se saranno modificate dal Governo le attuali misure che impediscono gli assembramenti. Ad agosto invece il Palio della Balestra tra Gubbio e Sansepolcro, annullato per la pandemia, si disputerà in agosto. Due le date proposte 2 e 14 agosto, condivise dai balestrieri eugubini e biturgensi dopo l’incontro di giovedì 18 giugno a Umbertide. Si deciderà martedì dopo la riunione di domani sera per decidere del Palio dei Quartieri