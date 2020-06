Umbria, a Gubbio salta anche la fiera di San Giovanni per il Covid

Troppo alto il rischio di assembramenti

La Fiera di San Giovanni a Gubbio non si farà. Il divieto di assembramento come misura volta a garantire la distanza sociale per ridurre il rischio di contagio, ancora in vigore, impedisce infatti il regolare svolgimento del tradizionale mercato. Il sindaco Filippo Stirati ha firmato l’ordinanza: “Preso atto che lo svolgimento di tale fiera potrebbe indurre la formazione di assembramenti di persone, che sono in contrasto con le azioni da porre in essere per evitare il diffondersi del virus Covid 19 – si legge nel documento – il sindaco ordina in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus nell’ambito del territorio comunale, la cancellazione della Fiera di San Giovanni del 24 giugno”.