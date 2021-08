Claudia Gerini, dalla figlia avuta con il leader dei Tiromancino alla passione per il Taekwondo

20 agosto 2021 a

Una personalità poliedrica, una attrice bellissima ed estremamente talentuosa: stiamo parlando di Claudia Gerini, romana classe '71, ormai da decenni fra i volti più noti del grande schermo in Italia. E se tutti conoscono le sue doti nella recitazione, impresse nella memoria del pubblico grazie a interpretazioni magistrali - non ultima quella nel ruolo di Sara Monaschi, la 'cinica' femme fatale della serie Netflix Suburra - forse meno persone conoscono la vita privata e le passioni di Claudia. Prima fra tutte il Taekwondo: la Gerini lo pratica con regolarità e nel 2013 ha addirittura ricevuto la cintura nera nella disciplina marziale coreana direttamente dalla Federazione Italiana Taekwondo.

Il successo di Claudia, dopo una già avviata carriera in televisione e alcuni ruoli nel cinema, arriva grazie a Carlo Verdone, verso la seconda metà degli anni '90: la romana infatti prende parte a 'Viaggio di Nozze' e 'Sono pazzo di Iris Blond'. Il sodalizio con il regista annovera anche il film cult "Grande, grosso e ... Verdone" risalente al 2008. Di successo in successo, arriva anche un prestigioso riconoscimento: il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film musical 'Ammore e Malavita', uscito nel 2017. E la carriera arriva a travalicare ulteriormente i confini nazionali proprio grazie a Suburra, la serie del colosso dello streaming Netflix, in cui Claudia interpreta i panni di uno spregiudicato revisore dei conti del Vaticano, che tradisce il marito con il giovane Gabriele.

La Gerini ha anche all'attivo numerose esperienze da cantante: ciò è in parte dovuto alla lunga relazione che la ha legata con il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione: i due sono stati insieme per più di dieci anni, dal 2005 al 2016, e dalla storia è nata la seconda figlia di Claudia, Linda (che ha già dimostrato uno straordinario talento canoro). Dalla precedente relazione con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli è invece nata Rosa, che ha seguito le orme della madre nel campo della recitazione.

