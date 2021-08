Robert De Niro compie 78 anni: dalla figlia adottata alla cittadinanza italiana, le curiosità sulla star

17 agosto 2021 a

E' fra gli attori più iconici di Hollywood ed è fra i simboli di quella generazione italo-americana che ha fatto grande il cinema americano: ha regalato al suo pubblico interpretazioni magistrali in ogni tipo di ruolo, dalla commedia al gangster movie - lungo e fertile il sodalizio con Martin Scorsese - e ha ispirato intere generazioni di epigoni. Stiamo parlando di Robert De Niro, che proprio oggi - è nato il 17 agosto del 1943 a New York - compie i suoi 78 anni, avvicinandosi sempre più alla venerabile soglia degli ottanta. La qual cosa non sembra frenarne il vigore artistico, se solo consideriamo la qualità messa in campo durante il set di The Irishman, il lungometraggio di Martin Scorsese uscito su Netflix e candidato a ben dieci Oscar.

Lui, invece, di Oscar ne ha vinti in carriera: uno come miglior attore non protagonista interpretando un giovane Don Vito Corleone ne Il padrino 2, un altro come miglior attore protagonista in Toro scatenato. E poi altre sei candidature per la prestigiosa statuetta, due Golden globe (e dieci candidature), un Emmy, tre David di Donatello. Insomma, la bacheca di De Niro ha bisogno di essere spolverata spesso. Anche la vita privata del newyorkese merita di essere citata: è infatti padre di sei figli, avuti da tre donne diverse, e nonno di quattro nipoti. La prima figlia, l'attrice Drena De Niro, è in realtà nata dal precedente matrimonio della prima moglie Diahnne Abbot, ma è stata adottata da Robert e porta il suo cognome.

Sempre dalla Abbot (matrimonio durato dal 1976 al 1988) è arrivato il figlio Raphael. De Niro è anche padre di due gemelli avuti nel 1995 con madre surrogata, Julian Henry e Aaron Kendrik. Sempre con madre surrogata, nel 2011, è arrivata Helen grace, mentre nel 1998 è nato Elliot De Niro, dal matrimonio con la collega Grace Hightower. I due si sono separati e risposati nel 2004. Di origini molisane e cresciuto a Little Italy, De Niro è inoltre cittadino italiano dal 2006 e in un'intervista dove ha dichiarato tutta la propria antipatia per Donald Trump, allora fresco di elezione alla Casa Bianca, disse che stava seriamente prendendo in considerazione il trasferimento nel Belpaese.

