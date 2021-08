Musica: si è sposato Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino. Palmisano al matrimonio

12 agosto 2021 a

"Tu e io", un cuore e la foto del matrimonio: è ’la descrizione di un attimo', quello più bello, di Federico Zampaglione che ha sposato l’attrice Giglia Marra. Entrambi sono stati molto felici di condividere sui social i primi scatti da marito e moglie. Il matrimonio del frontman dei Tiromancino si è celebrato ieri in Puglia, nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese di origine della Marra che su Instagram, accanto alla foto in abito da sposa assieme al marito, ha scritto: "Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie". Fra gli invitati la marciatrice medaglia d’oro olimpionica Antonella Palmisano, anche lei mottolese.

Il volto dei Tiromancino, 53 anni, ha dunque pronunciato il fatidico sì con la 39enne attrice di Mottola (Taranto). La festa di nozze, in grande stile fra musica e balli, si è tenuta in una masseria nelle Murge. Il lancio dei palloncini è andato al ritmo di "Noi casomai" che Federico aveva composto proprio per Giglia Marra. Zampaglione è padre di Linda, 11enne, nata dalla relazione precedente con l'attrice Claudia Gerini. Ed è stata la figlia ad accompagnarlo all'altare.

Il cantante e l’attrice stanno insieme da più di quattro anni, e il matrimonio era nell'aria da tempo. "Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale", aveva detto qualche tempo fa la Marra. Desiderio esaudito: 170 gli ospiti, in una location da sogno.

