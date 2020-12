Giulia De Lellis, debutto al cinema con Fabio Volo e Nino Frassica. Lei festeggia su Instagram | Video

02 dicembre 2020 a

Giulia De Lellis inarrestabile. L'influencer da quasi 5 milioni di followers, che nel 2019 fece registrare vendite record per il suo libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), sbarca al cinema e debutterà come attrice nel film Genitori vs Influencer, per la regia di Michela Andreozzi, con Fabio Volo e Nino Frassica.

E la De Lellis ha festeggiato a suo modo, pubblicando un video su Instagram, nel quale sogna di annunciare a tutti i parenti, mamma e nonna in prima battuta, di far parte del cast di un film. Poi suona improvvisamente il telefono nella realtà, è Fabio Volo che la chiama proprio per questo nuovo film: "Allora non era un sogno", le parole di Giulia. Prossimamente al cinema, la carriera della De Lellis è ormai lanciatissima. Chissà cosa ne sarà della sua vita privata, con le ultime voci che la darebbero vicina a un ritorno di fiamma con Andrea Damante. Già al capolinea la storia con il rampollo Carlo Beretta? Intanto ora è il tempo di Genitori vs Influencer.

