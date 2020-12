Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi umilia i suoi ex fidanzati: "Mai raggiunto un orgasmo in vita mia"

02 dicembre 2020 a

Confessioni hot al Grande Fratello Vip 5. Protagonista Giulia Salemi, che dopo la polemica con Elisabetta Gregoraci e il suo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore, ha regalato qualche dettaglio piccante sulla sua vita privata. "Ho problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un vero orgasmo, dico uno reale", ha affermato la Salemi, per una frase che di certo non farà piacere ai suoi ex fidanzati.

L'influencer poi prosegue: "Io ho sempre fatto finta", ha affermato. Insomma, mai nessun orgasmo raggiunto. Una cosa per la quale si sarebbe resa conto per via dei racconti di alcune sue amiche. "Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa che loro mi hanno rivelato", ha concluso ancora Giulia. Insomma, la Salemi non nasconde proprio nulla all'interno della casa.

