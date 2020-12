Grande Fratello Vip 5, entra Carlotta: ex Temptation Island. Sofia Calesso avanza sospetti sul perché

02 dicembre 2020 a

Carlotta Dell'Isola entrerà a breve nella casa del Grande Fratello Vip 5. Carlotta ha conquistato il pubblico durante Temptation Island, da fidanzata di Nello, ed è ora pronta a varcare la famigerata porta rossa. A Temptation la Dell'Isola si era fatta notare per la sua schiettezza e simpatia e così avrà subito una chance nel mondo dello showbiz. C'è tuttavia una ex concorrente di Temptation che ha manifestato la sua contrarietà, lanciando una frecciata alla futura concorrente del Gf Vip.

Nello e Carlotta dopo Temptation Island 2020, proposta di matrimonio al Maurizio Costanzo Show con gaffe | Video

Si tratta di Sofia Calesso, che ha partecipato all'edizione di Temptation Island precedente a quella a cui ha preso parte Carlotta. Sofia ha rilasciato un'intervista al settimanale Più Donna: "Carlotta entrerà per una questione di conoscenze", ha spiegato, riferendosi al fatto che la fidanzata di Nello sarebbe la preferita di Maria De Filippi e questo l'avrebbe favorita parecchio. Ma tra le conoscenze di Carlotta non ci sarebbe soltanto la potentissima Maria, ma anche Francesco Facchinetti, colui che l'avrebbe avvicinata ad Alessia Marcuzzi per Temptation: "Sono contenta per lei se avrà successo - ha precisato -. Ma mi dà fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze".

