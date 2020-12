Grande Fratello Vip 5, Malgioglio non riesce a pronunciare il nome di Ferzan Ozpetek: Tommaso gli ride in faccia | Video

01 dicembre 2020 a

Cristiano Malgioglio ha da subito alzato il morale degli inquilini nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il cantante ha infatti già fatto amicizia con gli altri concorrenti, intrattenendo con le sue battute e la sua verve. Nella giornata di martedì 1 dicembre il gruppo ha dato vita a momenti di relax in salotto, tra balli e canzoni.

Non appena Malgioglio ha sentito le note della canzone Che vita meravigliosa di Diodato si è letteralmente scatenato, ballando e interpretando il brano, colonna sonora de La dea fortuna, film di Ferzan Ozpetek. E proprio nel ricordare il regista, Malgioglio è incappato in una gaffe, visto che non è riuscito neanche in tre tentativi a pronunciare il nome correttamente. Ma per gli altri ragazzi, quest'ultimo è un dettaglio veramente trascurabile. Il buon Cristiano ha conquistato tutti.

