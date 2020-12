Sandra Milo nuda in copertina a 87 anni: gambe divaricate sul letto e rossetto rosso: "E' tutto naturale"

01 dicembre 2020 a

Una copertina che sicuramente farà discutere, ma che intanto ha riscosso un successo clamoroso tra i social e non solo. Sandra Milo è apparsa nuda in copertina a 87 anni. E lei - con la sua proverbiale ironia - giura anche che non ci sono stati ritocchi in post produzione. Anche se qualcuno fa notare che qualche trucchetto c’è.

Video su questo argomento Coronavirus, Sandra Milo a Venezia: "La speranza ci dev'essere sempre. Forza e coraggio"

Sandra Milo ha accettato quindi di posare nuda a 87 anni per la copertina di Flewid. Uno scatto in cui appare sensuale ed elegante: senza veli, a gambe divaricate sul letto, coperta soltanto da un lenzuolo bianco. Immancabile tuttavia il rossetto rosso, quasi un suo marchio di fabbrica. Così come l’ironia, visto che lei stessa ha commentato: "Giocando con l’obiettivo fotografico", come la più giovane e delle top model su Instagram. Insomma, Sandra Milo non finisce mai di stupire.

