Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma sbotta contro Elisabetta Gregoraci: "Mi ha rotto, poteva rimanere a Montecarlo" | Video

Clima teso nella casa del Grande Fratello Vip 5 dopo la diretta di lunedì 30 novembre. Soprattutto Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci sono ai ferri corti, con la storia delle vacanze in Sardegna pagate da Flavio Briatore e i messaggi da parte dell'influencer all'ex marito che hanno infastidito non poco la showgirl. Storia di qualche anno fa, riemersa tuttavia in questi ultimi giorni grazie ad Alfonso Signorini.

Anche nella puntata di lunedì le polemiche non sono mancate. E nel day after ci ha pensato Selvaggia Roma, non proprio un'amica di Elisabetta Gregoraci, a gettare benzina sul fuoco della discussione. In camera insieme a Giulia Salemi, Selvaggia si è sfogata: "Vaff******, se devi rompere il ca**o potevi stare a Montecarlo a casa tua, non qua - ha affermato - mi ha già rotto i cog*****". Una frase che ha suscitato le risate dell'interlocutrice. E chissà cosa accadrà in casa nelle prossime ore.

