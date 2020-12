Grande Fratello Vip 5, spoiler a Mattino5: entra Samantha De Grenet. In lizza pure l'ex di Dayane Mello e di Belen | Video

01 dicembre 2020 a

Anticipazioni sul Grande Fratello Vip 5 durante la puntata di martedì 1 dicembre di Mattino5, la trasmissione in onda su Canale5 condotta da Federica Panicucci. Dopo la discussione legata alla polemica Salemi-Gregoraci, la conduttrice è andata un po' a stuzzicare gli ospiti in studio proprio per qualche anticipazione su alcuni nuovi ingressi.

E gli opinionisti non si sono fatti pregare, dando alcune chicchette: a varcare la porta rossa del reality sarà Samantha De Grenet, che in passato ha partecipato a L'Isola dei famosi e ora sembra pronta per una nuova avventura.

Oltre a lei dovrebbe fare ingresso in casa pure Cecilia Capriotti. Sul web infine si parla anche dell'imprenditore Gianmaria Antinolfi, ex di Dayane Mello e Belen Rodriguez.

