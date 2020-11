Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci accusa Giulia Salemi su Briatore: "Ti facevi pagare le vacanze da mio marito" | Video

30 novembre 2020 a

Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci, ormai è guerra aperta. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 30 novembre le due donne sono tornate sull'argomento vacanza in Sardegna di qualche anno fa, con l'ex lady Briatore che si era mostrata infastidita per un presunto interessamento di Giulia proprio nei confronti dell'ex marito, tempestato da diversi sms da parte dell'influencer.

"Salutavi lui, a me non hai mai calcolato", ha sottolineato la Gregoraci. "Venivi in Sardegna, ti facevi pagare le vacanze", l'accusa di Elisabetta. "Ma cosa dici?", la replica della Salemi. "Io da anni vengo là e ho lasciato tanti soldi, quando ci hanno offerto un qualcosa ho sempre ringraziato Flavio perché non ho il tuo numero e perché sei una snob", ha aggiunto ancora Giulia. Ma la ruggine tra le due rimane evidente.

