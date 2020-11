Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta incontra il figlio Gian Amedeo: "Finalmente ti chiamo mamma". E lei si commuove | Video

30 novembre 2020 a

Incontro speciale per Maria Teresa Ruta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di lunedì 30 novembre la conduttrice ha potuto rivedere suo figlio Gian Amedeo, fratello minore di Guenda Goria, concorrente eliminata dal reality. Alfonso Signorini, nel momento in cui ha annunciato la presenza del figlio alla stessa Maria Teresa Ruta, ha scatenato la gioia sfrenata della conduttrice, che si è subito infilata un accappatoio per andare fuori dalla porta rossa.

A quel punto è arrivato Gian Amedeo, che già in un filmato mandato in onda in precedenza aveva dato la soddisfazione a Maria Teresa di chiamarla "mamma" (invece che il solito "madre"). "Ci hai trasmesso sempre valori importanti, la passione e la professionalità che ti contraddistinguono - ha sottolineato - grazie di tutto".

"Ti amo", ha urlato la Ruta non appena ne ha avuto la possibilità. "Grazie a te di avermi perdonata, a volte sono stata più vicino a tua sorella, mi hai sempre sorpreso", ha aggiunto. Una riunione inattesa che ha commosso gli inquilini e il pubblico da casa.

