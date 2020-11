Elisabetta Gregoraci, quella volta in tv con Concita De Gregorio e Victoria Cabello: umiliata su Karl Marx | Video

30 novembre 2020 a

a

a

Mancano poche ore alla puntata di lunedì 30 novembre del Grande Fratello Vip 5. Eliminazioni, colpi di scena e nuovi ingressi sono previsti durante la diretta. Uno tra i sette nominati di questa settimana uscirà dalla casa, dentro la quale tuttavia farà il suo ingresso Cristiano Malgioglio. Intanto sui social rispuntano vecchi video dei protagonisti.

In uno di questi c'è Elisabetta Gregoraci, ancora giovanissima, ospite da Victoria Cabello in Victor Victoria insieme alla giornalista Concita De Gregorio. Insomma, due mondi opposti, tanto che alla domanda della conduttrice se conoscessero Karl Marx, la De Gregorio ovviamente non ha dubbi, mentre Elisabetta cade dalle nuvole e ha pure bisogno del suggerimento da parte della giornalista. Poi risatine da parte della stessa De Gregorio e della Cabello. Di acqua ne è passata tantissima sotto i ponti, è arrivato Briatore e tutto il resto, ma qualche figuraccia resta indelebile nel mondo del web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.