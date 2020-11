Stasera in tv 30 novembre, su Canale5 Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni. Entra Cristiano Maglioglio

30 novembre 2020 a

Torna l'appuntamento su Canale5 con il Grande Fratello Vip 5. Tanti come sempre i colpi di scena che accadranno nella puntata di lunedì 30 novembre. A cominciare dall'eliminazione, con sette concorrenti in nomination: Andrea Zelletta, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma. Secondo i sondaggi la lotta sarebbe tra Selvaggia ed Enock. Staremo ovviamente a vedere il programma condotto da Alfonso Signorini a partire dalle 21,45.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci attacca Selvaggia sulla cena: "Cucina per bene, non come l'altra volta" | Video

Ma non solo l'eliminazione, ci sarà anche un nuovo ingresso nella casa di Cinecittà. In teoria saranno 9 i nuovi concorrenti che via via entreranno nel reality, ma lunedì 30 novembre tocca a Cristiano Malgioglio. Per lui si tratta di un ritorno, visto che ha già partecipato a una edizione passata. Signorini inoltre tasterà il terreno su chi sia intenzionato a lasciare la casa dopo l'annuncio del prolungamento del reality fino a febbraio: al momento i più incerti sono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Dayane Mello.

