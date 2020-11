Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci attacca Selvaggia sulla cena: "Cucina per bene, non come l'altra volta" | Video

29 novembre 2020 a

Ennesima lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto è nato dal menu della cena. Per la serata in cucina è il turno di Giacomo Urtis e, appunto, Selvaggia Roma. Ed è a questo punto che Elisabetta Gregoraci storce il naso: "E cosa fate?", chiede. "Coscetti al limone?", propone Stefania Orlando. "No, facciamo la carne alla pizzaiola, con il sugo", ha precisato la Roma.

"Ah", è l'esclamazione di Elisabetta Gregoraci, tra le risate di Tommaso Zorzi. "Se non ti piace puoi mangiare altro", la replica di Selvaggia all'ex lady Briatore. "Se dobbiamo mangiare, basta che facciamo qualcosa di decente, non come l'altra volta", ha commentato la Gregoraci, riferendosi evidentemente a un piatto cucinato da Selvaggia Roma, non proprio riuscitissimo. Il rapporto tra le due dunque continua a essere decisamente teso.

