Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma balla ma cade rovinosamente a terra. Tutti ridono, pantaloni distrutti | Video

Divertimento sfrenato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la serata di sabato 28 novembre i concorrenti infatti hanno dato vita a balli e canti, per festeggiare a dovere il fine settimana. Ma durante uno di questi balli ci scappa l'incidente. Nulla di grave per fortuna, ma Selvaggia Roma - come si dice in questi casi - "stava di sicuro meglio prima".

L'influencer è impegnata a saltellare con i compagni di avventura in giardino, quando all'improvviso scivola e cade rovinosamente a terra. Risate generali, con Giulia Salemi impietosa che sghignazza davanti la povera amica. Per fortuna il danno più importante sembra essere quello ai jeans di Selvaggia, andati completamente distrutti.

