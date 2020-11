Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis toglie il malocchio a Stefania Orlando: "Guarda cosa avevi". Inquilini incuriositi | Video

28 novembre 2020 a

Momento curioso nella casa del Grande Fratello Vip, con i ragazzi riuniti attorno a Giacomo Urtis. Il motivo è presto detto: il chirurgo plastico infatti sta togliendo il malocchio a Stefania Orlando, con una procedura tutta singolare, togliendolo da una tazza probabilmente di caffé.

"Guarda che roba che avevi", sottolinea Urtis alla conduttrice, che rimane tuttavia un po' perplessa: "Non sentivo di averlo in verità", ha ammesso. Gli inquilini guardano tutti incuriositi, da Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci. "Ora lo devi buttare via", ha aggiunto ancora Urtis, perfezionando l'opera, tra gli sguardi divertiti e un po' tesi degli altri concorrenti della casa.

