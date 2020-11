Grande Fratello Vip, Briatore rivela: "Mio figlio a Dubai perché i compagni lo prendono in giro". C'entra Elisabetta Gregoraci

28 novembre 2020 a

a

a

Flavio Briatore racconta tutta la verità. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 novembre il figlio Nathan Falco ha informato la madre Elisabetta Gregoraci di essere a Dubai appunto con il padre. L'imprenditore avrebbe spiegato il motivo di questa fuga negli Emirati Arabi al giornalista Gabriele Parpiglia: "Non si tratta di una vacanza, ma a scuola Nathan viene preso in giro dai compagni di scuola per via del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e così ho deciso di portarlo un po' a Dubai", avrebbe confidato Briatore. La rivelazione è stata fatta da Parpiglia in una diretta Instagram con Elena Santarelli.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci sgancia la bomba su Giulia Salemi e Briatore

Il momento quindi è delicato per Elisabetta Gregoraci, che sembra orientata tuttavia a lasciare la casa dopo il 4 dicembre, giorno in cui era prevista in un primo tempo la fine della trasmissione, prolungata invece a metà febbraio. La showgirl ha comunque manifestato più volte l'intenzione di riabbracciare il figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.