Grande Fratello Vip, scherzo a Giacomo Urtis: Selvaggia e Giulia infilano nel suo letto un topo finto. Reazione virale | Video

28 novembre 2020 a

a

a

Non soltanto tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Non mancano infatti anche i momenti di relax e di divertimento. Come quello tra Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Giacomo Urtis. Quest'ultimo è stato preso di mira dalle due ragazze con uno scherzo davvero divertente. Selvaggia e Giulia infatti hanno infilato nel letto del chirurgo plastico un topo finto.

Al momento di entrare sotto le coperte, Giacomo non si accorge di nulla, ma quando si rende conto dell'ospite indesiderato ha una reazione memorabile, con un urlo incredibile che fa esplodere dalle risate la Salemi e la Roma. Il video è diventato subito virale. Giacomo Urtis è sempre più la mascotte della casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.