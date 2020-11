Grande Fratello Vip 5, due aerei per Giulia Salemi. Intanto Raffaella Zardo le dà ragione sulla Sardegna e Briatore | Video

27 novembre 2020 a

Momento di serenità in giardino per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, con alcuni inquilini in giardino. E protagonista è Giulia Salemi, per la quale passano in aria ben due aerei: "Amo la nuova Giulia, Enzo”. “Chi è Enzo?” domandano i compagni curiosi ma Giulia continua a guardare il messaggio. "Forse è Pupo", scherza Stefania Orlando. “Non ho idea di chi possa essere”, ha sottolineato la Salemi, proprio mentre passa un secondo aereo sempre indirizzato a lei. Insomma, l'influencer sembra riscuotere grande successo anche fuori dalla casa. “Tre aerei in due settimane - ha sottolineato Oppini - mi hai già superato".

Aereo per Giulia Salemi

Intanto fa sempre discutere la polemica tra la stessa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci sull'ormai famigerata vacanza in Sardegna in cui avrebbe fatto amicizia con Flavio Briatore; "un po' troppa", secondo l'ex moglie dell'imprenditore. A schierarsi con la giovane influencer l'amica Raffaella Zardo: "Giulia è stata invitata e ospitata da Flavio Briatore per passare qualche giorno insieme in Sardegna - ha spiegato -. Non è stata assolutamente cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire. Spero vivamente che Giulia ed Elisabetta diventino amiche perché voglio bene a entrambe”. Chissà come la polemica verrà risolta nella prossima puntata, in programma lunedì 30 novembre.

