Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda contro Francesco Oppini: "Con Tommaso Zorzi fa solo il leccac**o" | Video

23 novembre 2020 a

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (ex Adua) contro Francesco Oppini. Soprattutto fa discutere la posizione della top model brasiliana, il cui rapporto con il figlio di Alba Parietti è passato da stima e affetto a odio profondo. "Era un uomo figo, carino - ha detto Dayane - ora è solo un opportunista, un leccac**o di Tommaso Zorzi".

E così è stato mandato un filmato in cui Rosalinda e la Mello sparlavano di Francesco Oppini; al rientro in studio ovviamente il telecronista si è difeso.

Stessa cosa per Tommaso, che ha conquistato Alfonso Signorini con il suo smalto nero alla Ivan Cattaneo. "Cosa è per me Francesco Oppini? E' il mio Raimondo", ha scherzato l'influencer.

