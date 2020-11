Pomeriggio5, hacker diffonde video hard di Guendalina Tavassi con il marito. Lei piange da Barbara D'Urso | Video

23 novembre 2020 a

a

a

Spiacevole esperienza per Guendalina Tavassi. L'ex concorrente del Grande Fratello è intervenuta come ospite a Pomeriggio5, nella puntata di lunedì 23 novembre. Il motivo? Il suo cellulare è stato hackerato ed è stato diffuso un video hard di Guendalina insieme al marito.

Da qui l'intervento della Tavassi al telefono durante la trasmissione di Barbara D'Urso: "Sono disperata, non solo è stata violata la mia privacy, la mia intimità, sono preoccupato per i miei cari, i miei figli e per la mia famiglia - ha spiegato in lacrime - anche mia nonna è stata poco bene per questo. Io non ho fatto nulla di male, sono cose private tra marito e moglie. Chi si deve vergognare non sono io, ma chi ha compiuto questo reato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.