Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis non si trattiene in giardino: Selvaggia Roma e Giulia Salemi se la ridono di gusto | Video

Momento di relax in giardino per Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. E' tarda sera e i tre concorrenti della casa del Grande Fratello Vip sembrano ormai pronti per andare a dormire. Ma a un certo punto - evidentemente tradito dal suo corpo - Giacomo Urtis non riesce a trattenersi e si lascia andare a un rumore inequivocabile.

Rumore che desta improvvisamente Selvaggia Roma e Giulia Salemi, che iniziano a ridere di gusto. Il chirurgo plastico dei Vip non può fare altro che ammettere la colpa e scusarsi, ridendo a sua volta pure lui. Momenti fuori dall'istituzionale, che difficilmente vedremo riproposti nella puntata di stasera lunedì 23 novembre condotta da Alfonso Signorini. Appuntamento dalle 21,30 su Canale5.

