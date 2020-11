Ballando con le stelle 2020, Gilles Rocca e Lucrezia Lando si godono la vittoria: e lo scatto insieme nella vasca è virale | Foto

22 novembre 2020 a

"Ancora non ci credo, sono senza parole. Grazie a Gilles Rocca per essersi affidato a me in questi tre mesi e grazie a tutti voi per averci seguito e supportato puntata dopo puntata".

Queste le parole scritte da Lucrezia Lando in un post su Instagram subito dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2020 insieme ovviamente a Gilles Rocca. "Alzare la coppa è stata la ciliegina finale", ha aggiunto la ballerina. La coppia ha dimostrato nel corso di questa edizione una intesa speciale, testimoniata pure dalla foto pubblicata su Instagram dallo stesso Gilles Rocca alla vigilia della finale, in cui sono stati immortalati immersi in una vasca.

Una foto hot, anche se i due hanno smentito il presunto flirt che gli è stato attribuito in questi mesi. Gilles Rocca è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti, Lucrezia con l'influencer Giaro Giarratana.

