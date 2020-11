Danilo Gallinari e i milioni in Nba, la compagna Eleonora Boi è incinta ma non si ferma: conduce su twitch Occhi di calcio | Foto

21 novembre 2020 a

Triennale da 61,5 milioni. E' la notizia del giorno la firma di Danilo Gallinari con gli Atlanta Hawks per le prossime tre stagioni in Nba. Una firma che ha però fatto discutere anche perché Atlanta difficilmente potrà lottare per il titolo. Intanto il Gallo si gode la prossima paternità, visto che la sua compagna, Eleonora Boi, aspetta il primo figlio. Ma la giornalista tuttavia non sta aspettando con le mani in mano l'arrivo del bebè, tanto che è impegnata in alcuni progetti lavorativi. Tra questi c'è Occhi di calcio, in onda ogni giovedì sera sulla piattaforma Twitch. La Boi è in collegamento dagli Stati Uniti, per un programma condotto insieme a Monica Bertini e Jessica Tozzi.

E' un programma di circa un'ora e mezza, con l'obiettivo di parlare di calcio in chiave leggera. Un contenuto adatto a tutti che vede il pubblico coinvolto direttamente come protagonista: sui canali social infatti le tre giornaliste fanno scegliere ai follower l'orario dell'inizio della trasmissione e gli argomenti della puntata. L'idea nasce da Monica Bertini, che seguendo le varie dirette Instagram durante il lockdown e rendendosi conto del potenziale che hanno i social, ha pensato a un format dedicato proprio al web. E il seguito degli appassionati le ha dato ragione, con apprezzamenti anche per la grafica della trasmissione, ispirata al celebre cartone animato Occhi di gatto. Ma con Bertini, Boi e Tozzi diventa Occhi di calcio.

