Rocco Siffredi, veleno su Belen Rodriguez: "Tutti la vogliono scop***, ma se sei innamorato ti rovina la vita". E cita Iannone

Rocco Siffredi si confessa a 360 gradi su Mowmag. E il re del porno si esprime senza freni anche su Belen Rodriguez, focalizzandosi soprattutto sulla storia passata con Andrea Iannone: "Lui si è proprio rovinato - ha sottolineato Siffredi -. Ci vuole una patente molto più importante per gestire Belen rispetto a quella per la moto, perché quella costa, è difficile da gestire e ti manda al manicomio".

Ma non è finita qui. Siffredi aggiunge infatti: "Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chiav*** con Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire. Per portare Belen non va bene la patente che hanno 'sti ragazzi", così si conclude il pensiero di Rocco.

