Flavio Briatore pensa ancora a Elisabetta Gregoraci? "L'amore è la risposta a tutto". E vola a Dubai con il figlio Nathan Falco | Foto

Un Flavio Briatore inedito quello apparso su Instagram nel tardo pomeriggio di giovedì 19 novembre. "Di questi tempi si parla troppo di contrasti e divisione e si dimentica la cosa più importante, l’Amore!", ha scritto l'imprenditore. E chissà se il pensiero è anche dedicato alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, concorrente nella casa del Grande Fratello Vip e che nei giorni ha rivelato di una presunta proposta di matrimonio ricevuta dallo stesso Briatore durante il lockdown.

Flavio ha per ora liquidato la frase come fake news, ma intanto la foto che lo ritrae con un cartello alle spalle che reca la scritta Love is the Answer (l’Amore è la risposta, ndr), può lasciar pensare pure a un tentativo di riconciliazione tra i due. Oppure si tratta semplicemente di una replica alle tante polemiche che hanno accompagnato il manager nell’ultimo periodo, dal Covid ai guai con il Billionaire in Sardegna. Non dovremo aspettare più di tanto per la risposta a queste domande.

Intanto Briatore ha preferito staccare un po' la spina: prima della frase sull'amore si è fatto immortalare poco prima del decollo con il suo aereo privato, insieme al figlio avuto da Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco, in partenza per Dubai.

