Belen Rodriguez, foto da battute social: "Dall'Inter è passata alla Juve". Ma è solo uno scatto per Vogue

Battute social: "Belen Rodriguez sostiene di essere tifosa dell'Inter, ma invece lo è della Juventus. Lo dimostra l'ultima foto che ha pubblicato su Instagram". Il popolo della rete scherza sulla modella e show girl, conduttrice di Tu si que vales, una delle trasmissioni più seguite in questo complesso periodo. Lo fa sulla fotografia che la bella argentina ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Nell'immagine indossa una pelliccia ecologica completamente bianca e nera. Ovviamente la Juve non c'entra niente, è soltanto uno scatto per Vogue, addirittura Vogue Thailandia. Come al solito l'immagine fa il pieno di like: 120mila. Ma gli utenti si divertono a scherzarci sopra. Come dar loro torto?

