Alex Zanardi, oggi compie 54 anni. Gli auguri sui social: "Forza campione, non mollare" | VIDEO SKY

23 ottobre 2020 a

a

a

E' un giorno speciale per Alex Zanardi: oggi, 23 ottobre, compie 54 anni. E' nato, infatti, nel 1966 a Bologna. Purtroppo l'amato campione taglia il traguardo mentre è ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia semi intensiva a causa del grave incidente di cui è stato vittima il 19 giugno.

Quel giorno si schiantò con la sua handbike contro un camion sulla strada provinciale di Siena che collega San Quirico e Montalcino. Ricoverato a Le Scotte di Siena e sottoposto a diversi interventi, poi trasferito a Villa Beretta e di nuovo in ospedale, stavolta al San Raffaele.

Sulle condizioni di Zanardi da diversi giorni non vengono emessi bollettini medici. In quello del 24 settembre i medici avevano parlato di "significativi progressi" senza però sbilanciarsi su una prognosi considerato il complesso quadro clinico generale. Nel giorno del suo compleanno, centinaia e centinaia di auguri sui social: "Forza Alex, non mollare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.