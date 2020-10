Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini pronto a entrare nella casa: si troverà di fronte l'ex Dayane Mello | VIDEO

18 ottobre 2020 a

Si prevedono grandi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 19 ottobre. Su tutti quello di Stefano Bettarini: per lui sarebbe un ritorno, visto che ha già partecipato alla prima edizione. L'ex giocatore ed ex marito di Simona Ventura, a proposito di ex, si troverà di fronte l'ex fidanzata Dayane Mello, con cui si è lasciato in maniera un po' burrascosa, tanto da spendere parole non proprio tenere nei suoi confronti anche di recente.

Non certo grandi rapporti per Bettarini pure con Pierpaolo Pretelli, il quale corteggiò la sua attuale compagna Nicoletta Larini quando la coppia partecipò insieme a Temptation Island. Staremo a vedere le nuove dinamiche che verranno a crearsi nella casa del Gf Vip. Con Bettarini previsti anche gli ingressi dell'ex concorrente di Temptation Selvaggia Roma e della showgirl Giulia Salemi.

