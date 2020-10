Jane Fonda, a Che tempo che fa. Ecco chi è l'attrice: vita privata, amori, film, oscar, arresti. L'ultima intervista: "Basta sesso, ne ho fatto tanto"

18 ottobre 2020 a

Jane Fonda stasera in tv, 18 ottobre, è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3. Conosciamola meglio. Nata il 21 dicembre 1937 a New York. Figlia di Henry Fonda e Frances Seymour Brokaw, è di origini olandesi, canadesi, britanniche, italiane e francesi. La mamma, seconda delle cinque mogli dell'attore, morì suicida quando lei aveva solo 12 anni. Attrice, produttrice tv, modella, ma anche attivista politica e ambientale. E' sorella di Peter Fonda, anche lui attore, che è padre di Bridget Fonda, altra attrice. Nel cinema è stata protagonista di decine e decine di film ed ha vinto tutti i premi che esistono, a partire da due Oscar. Da ragazza, tra l'altro, non sembrava interessata al cinema, poi dopo il debutto a 23 anni non lo ha più lasciato. Ma è stata anche cantante, doppiatrice, attrice di teatro, scrittrice e benefattrice.

La vita privata Ha collezionato amori su amori. Dal produttore José Antonio Sáinz de Vicuña, agli attori Sandy Whitelaw, Warren Beatty, James Franciscus, William Wellman Jr., Donald Sutherland. Ma anche il politico Fred Gardner, il calciatore Lorenzo Caccialanza, l'imprenditore Lynden Gillis. Matrimonio nel 1965 con il regista Roger Vadim da cui è nata la figlia Vanessa (1968). Dal 2009 al 2017, invece, è stata legata al produttore Richard Perry.

Liberale, femminista, ma soprattutto ambientalista convinta. In tarda età si è avvicinata alla religione cristiana, dopo che in passato aveva manifestato ostilità, rilasciando anche dichiarazioni fortemente critiche. Lo scorso anno è stata addirittura arrestata durante le proteste sul cambiamento climatico. La prima volta era l'11 ottobre, fu rilasciata dopo qualche ora. Per gli stessi motivi manette anche il 21 ottobre, il 9 novembre e il 21 dicembre.

Recentemente durante ad una intervista al The Elle Show ha risposto così ad una domanda sul sesso: "Se lo faccio? No, no, zero. Ho una certa età, non ho tempo e devo dire che ne ho già fatto tanto in passato".

