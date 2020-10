Grande Fratello Vip, doccia insieme per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Poi lui si eccita e dai jeans si vede tutto | VIDEO

18 ottobre 2020 a

a

a

Pierpaolo Pretelli ormai non si contiene più con Elisabetta Gregoraci. La passione del modello per l'ex lady Briatore all'interno della casa del Grande Fratello Vip è cosa nota, ma a questo punto l'astinenza forzata, anche perché la showgirl non è così propensa a consumare, sta pensando non poco sul morale di Pretelli. Il feeling c'è e anche sotto la doccia i due sono rimasti avvinghiati per diverso tempo. Ecco il video della doccia fatta insieme dalla coppia.

Doccia Gregoraci Pretelli

Ma non c'è solo la doccia. Mentre giocava con la Gregoraci, dopo averla presa in braccio in una presa un pizzico ardita, ecco il patacrac. Pretelli infatti a causa dell'eccitazione, non è riuscito a nascondere la protuberanza evidenziata tramite i jeans.

La foto è immediatamente diventata virale, creando imbarazzo e divertimento sui social. Chissà se Elisabetta Gregoraci abbia notato l'emozione del modello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.