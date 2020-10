Mara Venier si confessa sui suoi amori a Domenica In: Jerry Calà, Renzo Arbore, il marito Nicola Carraro e i padri dei figli. Lacrime in diretta tv

18 ottobre 2020 a

Nel corso dell'intervista a Domenica In per i suoi settant'anni (martedì 20 ottobre il compleanno), Mara Venier parla degli amori della sua vita. Collegamento con Jerry Calà, con cui è stata legata dal 1984 al 1987, un amore importante perché tutti e due erano all'inizio della loro carriera.

Jerry ha avuto parole molto dolci nei confronti di Mara, così come ha fatto anche Renzo Arbore, un altro uomo che è stato fondamentale per la signora della televisione italiana. Poi il collegamento in diretta con Nicola Carraro, marito attuale della presentatrice, che si è presentato mostrando con orgoglio la maglia di Ibrahimovic, autore della doppietta che ha permesso al Milan di battere l'Inter. Carraro ha raccontato l'incontro con Mara Venier e il loro amore, ma soprattutto ha inviato a Carlo Conti alcuni video che mostrano la Mara casalinga.

Gli altri amori di Mara Venier sono stati Francesco Ferracci, padre di Elisabetta; Pierpaolo Capponi, padre di Paolo. Lacrime alla fine dell'intervista, quando vede le immagini dei suoi nipoti e Carlo Conti le chiede cosa vorrebbe per il futuro: "Che tutto andasse avanti ancora così".

