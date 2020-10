Domenica In, Mara Venier parla di figli e nipoti e si commuove: "Essere nonna è la cosa più importante della mia vita. La famiglia è fondamentale"

18 ottobre 2020 a

Mara Venier si commuove a Domenica In, intervistata da Carlo Conti. A due giorni dal compleanno per i suoi settant'anni, spiega come la famiglia sia il suo punto di riferimento e l'aspetto più importante della sua vita. Della figlia Elisabetta, nata quando aveva solo 17, dice che "è stata una bambina adulta, mi ha sempre aiutata. E' una ragazza per bene, timida, insicura". Ovviamente parole di affetto anche per Paolo, nato quando lei di anni ne aveva 22. "Mi hanno regalato le gioie più belle quando mi hanno resa nonna di Giulio, che ora ha 18 anni, e di Claudio, nato tre anni fa. Essere nonna per me ora è la cosa più importante. La famiglia sarà sempre il mio punto di riferimento".

