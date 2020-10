Domenica In inizia con un colpo di scena, Carlo Conti intervista Mara Venier alla soglia dei settant'anni. Martedì il compleanno

18 ottobre 2020 a

Domenica In inizia in modo completamente diverso dal solito, con un colpo di scena. Ad aprire il programma di Rai 1 non è come al solito Mara Venier, ma Carlo Conti. Perché? E' la stessa Venier a spiegarlo. Il primo ospite doveva essere Francesco Totti, ma l'ex calciatore è stato colpito dal lutto per la morte del padre. Non ha potuto partecipare nemmeno Ezio Greggio e allora è stato deciso di iniziare la trasmissione con una intervista proprio a Mara Venier che martedì 20 ottobre taglierà il traguardo dei settanta anni. Ed è Carlo Conti, quindi, a intervistare quella che viene considerata una delle signore della televisione di Stato, padrona di casa della domenica, ormai da tutti detta La Zia.

