Tu Si Que Vales, ecco cosa succede dietro le quinte tra risate e divertimento | Il video

17 ottobre 2020 a

a

a

Tu Si Que Vales va in onda sabato 17 ottobre 2020 su Canale5: è la sesta puntata del talent show. Nella pagina Twitter ufficiale del programma è stato pubblicato un video con il backstage, che i fan possono visitare per le anticipazioni.

Anche in questa sesta puntata della settima edizione si attendono emozioni e colpi di scena, come si vede dal backstage tra risate e divertimento. Come sempre il trio di conduttori sarà formato da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari sono i giudici, mentre a Sabrina Ferilli è affidata la guida della giuria popolare del programma di Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.