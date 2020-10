Belen Rodriguez, sexy fuga d'amore in camper con il fidanzato Antonino Spinalbese: viaggio verso una destinazione sconosciuta

17 ottobre 2020 a

Belen Rodriguez è partita per una vacanza insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Un viaggio in camper, verso luoghi non ancora identificati e identificabili: la showgirl appare davvero molto felice.

In una lunga story sul suo profilo Instagram Belen ha raccontato vari momenti di questa nuova avventura. Dal ritiro del camper, a momenti di relax in cui si è concessa anche uno spuntino. Poi Belen si asciuga i capelli dopo una doccia, riprende il suo nuovo amore mentre guida, prima di mettersi lei stessa al volante. Belen si diverte anche in una camminata, fa un video ad alcuni indumenti, al tavolo con la cena e a un bellissimo arcobaleno. La story si conclude con Belen sdraiata sul letto che regala uno splendido sorriso ai suoi fan.

