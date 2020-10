Grande Fratello Vip, scontro tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. L'ex lady Briatore sbotta: "Sei in ogni discussione, basta" | VIDEO

17 ottobre 2020 a

a

a

Clamorosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex lady Briatore spera che Grande Fratello organizzi una festa per la serata di sabato 17 ottobre, ma un commento di Stefania provoca la risposta della showgirl che non appezza le dichiarazioni della coinquilina. Da qui la replica della Orlando: "Io non voglio litigare, sono un po' pignola - ha sottolineato - qui si parla, non si sparla". La conversazione continua, la Gregoraci continua a ribattere a ogni frase di Stefania fino all'accusa diretta: "Sei sempre in ogni discussione".

Lite tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci

I toni si alzano, nessuna delle due sembra disposta a trovare un punto di incontro e la conversazione si interrompe con l'allontanamento di Elisabetta Gregoraci che finito di mangiare inizia a sparecchiare. E' chiaro che le controversie emerse in puntata venerdì 16 ottobre tra i concorrenti della dimora più spiata d'Italia non siano ancora risolte. Separate le due concorrenti si sfogano, Elisabetta Gregoraci in camera con Matilde Brandi ripensa alle parole di Stefania: "Voleva litigare con me", dice la ballerina incredula. Ormai è gelo tra le due amiche.

Elisabetta Gregoraci si sfoga con Matilde Brandi

Anche Stefania Orlando in giardino ripensa al confronto avvenuto durante il pranzo e mentre commenta con Adua Del Vesco le parole di Elisabetta si abbandona alle lacrime. "Sarò un po' come il prezzemolo ma perché cerco di sentire entrambe le parti. Non voglio prendere le parti a prescindere", ha affermato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.